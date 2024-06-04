Случаи привлечения лиц к ответственности и выписки штрафа единичны и преимущественно связаны с военным положением и опасностями купаться в заминированном море.

В связи с военным положением во многих областях Украины в этом году пляжный сезон не начнется. В частности, Киев уже объявил о закрытии пляжей. В Одессе же проводят инспекцию пляжных зон для проверки их соответствия санитарным и стандартам безопасности. Пляжи, где будут обнаружены нарушения, будут оставаться закрытыми для посетителей.

Юрист Игорь Тетеря объяснил, сколько придется заплатить украинцам в случае купания в неположенном месте.

"Хотя закон прямо не предусматривает ответственности за купание в запрещенных местах, в судебной практике есть примеры административных санкций за действия, связанные с таким купанием", – отмечает юрист Тетеря.

Он добавляет, что у водоемов, где купание запрещено, должны быть установлены знаки с предупреждением о возможном наказании. За нарушение могут наложить штраф по ст. 188-16 КУоАП в размере от 1700 грн до 3400 грн. В случае повторного нарушения в течение года штраф увеличивается до 3400-5100 грн.

"Что касается граждан, нарушивших запрет купаться в определенном месте, в судебной практике существуют случаи привлечения таких лиц к административной ответственности по ст. 185 КУоАП, когда сотрудники полиции приказывали нарушителям прекратить купание, однако последние проявляли злостное неповиновение по поводу выполнения такого требования", - – рассказывает юрист.

Эта статья предусматривает штраф от 136 грн. до 225 грн., либо общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок от одного до двух месяцев за вычетом двадцати процентов заработка, либо административный арест сроком до пятнадцати суток.

Купание в запрещенных местах может привести к административной ответственности по ч. 1 ст. 184 КУоАП, что касается невыполнения родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей. Это применяется в тех случаях, когда родители оставляют несовершеннолетних детей без присмотра, и те решают купаться в запрещенной зоне.

За такое нарушение предусмотрен штраф от 850 грн. до 1700 грн., который может увеличиться до 5100 грн. в случае повторного случая в течение года. К примеру, в июле 2022 года, в Киевском районном суде Одессы, вынесен приговор по этой статье.

Источник: РБК-Украина.

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