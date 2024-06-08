Знаменитий крабовий салат чудово смакуватиме не тільки за новорічним столом, а й у літні, спекіотні дні, а все завдяки всього двом інгредієнтам.

Найчастіше крабовий салат готують в холодну пору року, але є спосіб надати цій страві літнього настрою.

«Весняно-літня версія крабового салату, такий можна і на дієті», - зазначив фудблогер mil_alexx, вирішивши поділитися рецептом.

Рецепт крабового салату по-літньому.

Отже, для крабового салату по-льутньому знадобляться такі інгредієнти: 100г кукурудзи, 150г крабових паличок, 50г твердого сиру, 30г зеленої цибулі, 2ст.л майонезу, сіль і перець за смаком. А також два інгредієнта, які нададуть крабовому салату літнього акценту: молода капуста – 200 г і 50 г огірка.

Фудблогер підкреслив, що для приготування такого салату з крабовими паличками знадобиться всього 7 хвилин.

«Прийом: обід, перекус, вага всієї порції - 620г», - уточнив автор сторінки.

Рецепт крабового салату по-літньому.

Хід приготування крабового салату наступний: капусту необхідно тонко нарізати. Огірок також нарізаємо – соломкою.

Твердий сир і крабові палички теж слід нарізати. Додаємо до інгредієнтів кукурудзу, нарізану зелену цибулю, заправляємо або готовим салатним соусом, або майонезом, солим, перчим.

Перемішуємо і можна пригощатись!

Нагадаємо, що крабовий салат також готують із пекінською капустою.

Рецепт крабового салату по-літньому.

Останні новини України:

Звичайного крабового більше не захочеться: рецепт салату "Червоне море".

Крабові палички створені для цього салату: новий рецепт смакоти без майонезу.

Крабовий салат у лаваші: рецепт неперевершеної закуски, яку варто скуштувати.