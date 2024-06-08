Знаменитый крабовый салат будет отлично смаковать не только за новогодним столом, но и в летние, жаркие дни, а все благодаря всего двум ингредиентам.

Чаще всего крабовый салат готовят в холодное время года, но есть способ придать этому блюду летнее настроение.

«Весенне-летняя версия крабового салата, такой можно и на диете», – отметил фудблогер mil_alexx, решив поделиться рецептом.

Рецепт крабового салата по-летнему.

Итак, для крабового салата понадобятся следующие ингредиенты: 100г кукурузы, 150г крабовых палочек, 50г твердого сыра, 30г зеленого лука, 2ст.л майонеза, соль и перец по вкусу. А также два ингредиента, которые придадут крабовому салату летний акцент: молодая капуста – 200 г и 50 г огурца.

Фудблогер подчеркнул, что для приготовления такого салата с крабовыми палочками понадобится всего 7 минут.

«Прием: обед, перекус, вес всей порции – 620г», – уточнил автор страницы.

Рецепт крабового салата по-летнему.

Ход приготовления крабового салата следующий: капусту нужно тонко порезать. Огурец также нарезаем – соломкой.

Твердый сыр и крабовые палочки тоже следует нарезать. Добавляем к ингредиентам кукурузу, нарезанный зеленый лук, заправляем либо готовым салатным соусом, либо майонезом, солим, перчим.

Перемешиваем и можно угощаться!

Напомним, что крабовый салат готовят также с пекинской капустой.

Рецепт крабового салата по-летнему.

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