Рецепт салату "Червоне море", де одним з головних інгредієнтів є крабові палички стає все більш популярним.

Салат «Червоне море» є смачною альтернативою такому неймовірно популярному салату, як «Крабовий».

Але готується ше швидше і простіше.

Для класичного салату «Червоне море» потрібні такі інгредієнти: крабові палички, червоний солодкий перець, помідор, твердий сир, часник і майонез.

Рецепт салату "Червоне море" з крабовими паличками.

Усі інгредієнти необхідно нарізати соломкою, а часник пропустити через часникодавку. Всі інгредієнти поєднуємо у мисці, додаємо сіль і перець за смаком, майонез – перемішуєчо салат «Червоне море» можна подавати до столу!

Якщо хочеться куштувати салат «Червоне море» ще швдише, сир можна не нарізати соломкою, а потрети на великій терці.

Салат «Червоне море» буде більш соковитим, якщо додати помідор. Перед нарізанням з помідорів краще вийняти серцевину, щоб у салаті не було зайвої вологи.

Рецепт салату "Червоне море" з крабовими паличками.

Також деякі господині крабові палички для салату у»Червоне море» не ріжуть, а розділяють на волокна.

За бажанням, майонез можна з’єднати зі сметаною.

«Готувала, смачно».

«Люблю салат «Червоне море» більше, ніж звичайний крабовий»,

«А ще можна відварене яйце додати»,

«Дуже смачний салатик», - зазначають користувачі соцмереж, коментуючи смакові якості салату «Червоне море».

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