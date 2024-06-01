Салат «Червоне море» є смачною альтернативою такому неймовірно популярному салату, як «Крабовий».
Але готується ше швидше і простіше.
Для класичного салату «Червоне море» потрібні такі інгредієнти: крабові палички, червоний солодкий перець, помідор, твердий сир, часник і майонез.
Рецепт салату "Червоне море" з крабовими паличками.
Усі інгредієнти необхідно нарізати соломкою, а часник пропустити через часникодавку. Всі інгредієнти поєднуємо у мисці, додаємо сіль і перець за смаком, майонез – перемішуєчо салат «Червоне море» можна подавати до столу!
Якщо хочеться куштувати салат «Червоне море» ще швдише, сир можна не нарізати соломкою, а потрети на великій терці.
Салат «Червоне море» буде більш соковитим, якщо додати помідор. Перед нарізанням з помідорів краще вийняти серцевину, щоб у салаті не було зайвої вологи.
Рецепт салату "Червоне море" з крабовими паличками.
Також деякі господині крабові палички для салату у»Червоне море» не ріжуть, а розділяють на волокна.
За бажанням, майонез можна з’єднати зі сметаною.
«Готувала, смачно».
«Люблю салат «Червоне море» більше, ніж звичайний крабовий»,
«А ще можна відварене яйце додати»,
«Дуже смачний салатик», - зазначають користувачі соцмереж, коментуючи смакові якості салату «Червоне море».
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