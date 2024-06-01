Рецепт салата "Красное море", где одним из главных ингредиентов крабовые палочки становится все более популярным.

Салат «Красное море» является вкусной альтернативой такому невероятно популярному салату, как «Крабовый».

Но готовится еще быстрее и проще.

Для классического салата «Красное море» нужны такие ингредиенты: крабовые палочки, сладкий красный перец, помидор, твердый сыр, чеснок и майонез.

Рецепт салата "Красное море" с крабовыми палочками.

Все ингредиенты необходимо нарезать соломкой, а чеснок пропустить через чеснокодавку. Все ингредиенты соединяем в миске, добавляем соль и перец по вкусу, майонез – перемешивающий салат «Красное море» можно подавать к столу!

Если хочется пробовать салат «Красное море» еще быстрее, сыр можно не нарезать соломкой, а натереть на большой терке.

Салат "Красное море" будет более сочным, если добавить помидор. Перед нарезанием из помидоров лучше вынуть сердцевину, чтобы в салате не было лишней влаги.

Рецепт салата "Красное море" с крабовыми палочками.

Также некоторые хозяйки крабовые палочки для салата «Красное море» не режут, а разделяют на волокна.

По желанию, майонез можно соединить со сметаной.

«Готовила, вкусно».

«Люблю салат «Красное море» больше, чем обычный крабовый»,

«А еще можно отварное яйцо добавить»,

«Очень вкусный салатик» , – отмечают пользователи соцсетей, комментируя вкусовые качества салата «Красное море».

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