Салат «Красное море» является вкусной альтернативой такому невероятно популярному салату, как «Крабовый».
Но готовится еще быстрее и проще.
Для классического салата «Красное море» нужны такие ингредиенты: крабовые палочки, сладкий красный перец, помидор, твердый сыр, чеснок и майонез.
Рецепт салата "Красное море" с крабовыми палочками.
Все ингредиенты необходимо нарезать соломкой, а чеснок пропустить через чеснокодавку. Все ингредиенты соединяем в миске, добавляем соль и перец по вкусу, майонез – перемешивающий салат «Красное море» можно подавать к столу!
Если хочется пробовать салат «Красное море» еще быстрее, сыр можно не нарезать соломкой, а натереть на большой терке.
Салат "Красное море" будет более сочным, если добавить помидор. Перед нарезанием из помидоров лучше вынуть сердцевину, чтобы в салате не было лишней влаги.
Рецепт салата "Красное море" с крабовыми палочками.
Также некоторые хозяйки крабовые палочки для салата «Красное море» не режут, а разделяют на волокна.
По желанию, майонез можно соединить со сметаной.
«Готовила, вкусно».
«Люблю салат «Красное море» больше, чем обычный крабовый»,
«А еще можно отварное яйцо добавить»,
«Очень вкусный салатик» , – отмечают пользователи соцсетей, комментируя вкусовые качества салата «Красное море».
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