Це ще один цікавий варіант приготування салату з крабовими паличками, який доповнить будь-який стіл.

Крабові палички це універсальний інгредієнт, який поєднується з різними продуктами, в тому числі і овочами.

Крабові палички є основою оригінальних закусок, салатів та інших страв.

Крабові палички запікають у сирі, додають до гарячих бутербродів і рулети, готують навіть «по-корейськи».

Якщо класичний крабовий салат вже набрид, у нагоді може стати цей новий рецепт. Ним поділилася фудблогерка «Alinaumami».

«Мені здається, крабові палички створені для цього салату. Соковитий, свіжий та цікавий», - розповіла блогерка.

Інгредієнти для цього салату потрібні такі: стручкова квасоля, огірок, солодкий перець, помідори чері, маслини, крабові палички.

Для заправки до цього салату необхідні гірчиця в зернах, соєвий соус, оливкова олія, часник, лимонний сік та сіль.

Стручкову квасолю необхідно відварити і підсоленій воді і одразу занурити в холодну воду, щоб вона зберігла колір.

«Після чього вона має охолонути, а вся вода стекти. Огірок та болгарський перець потрібно нарізати соломкою. Помідорки чері ріжу на четвертинки – вони найсолодші зараз і віддають не так багато соку. Крабові палички або порізати або порвати на волокна», - розповіла Аліна.

Маслини для цього салату слід нарізати навпіл. Тепер можна приготувати заправку, де основа – це гірчиця в зернах.

Додаємо до гірчиці трохи соєвого соусу, оливкової олії, лимонного соку, часнику та солі. Всі інгредієнти добре перемішуємо і додаємо до салату квасолю, а також заправку.

«Я фанат поєднання солодкого перцю і крабової палички. Ну дуже смачно!», - підкреслила фудблогерка.

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