Cмаками крабового салату, який обожнюють мільйони людей, теж можна експериментувати – додаючи нові інгредієнти, змінюючи варіант подачі.

Для того, щоб крабовий салат виглядав більш апетитно і по-святковому, його можна приготувати не змішуючи всі інгредієнти у тарілці, а викладаючи шарами.

Таким рецептом крабового салату із новим інгредієнтом і вирішила поділитися авторка кулінарного блогу «yulia_smachno_tyt».

Інгредієнти для цього варіанту крабового салату потрібні такі: Крабові палички, печериці, яйця, твердий сир, плавлений сир, майонез, сіль і перець за смаком.

«Кожен шар змазати майонезом,яйця і гриби підсолити за смаком», - коротко розповіла про хід приготування салату фудблогерка.

Рецепт улюбленого крабового салата по-новому.

Крабові палички слід нарізати кубиками, яйця відварити і натерти на великій терці.

Печериці слід подрібнити і підсмажити, твердий сир і плавлений сир потерти. Тепер можна формувати салат. Для цього можна скористатись спеціальним кільцем для салатів.

Рецепт улюбленого крабового салата по-новому.

Першим шаром викладаємо крабові палички і змашуємо майонезом. Потім викладаємо підсмажені печериці. Знову майонез і наступний шар салату – потерте відварене яйце.

Також цей шар крабового салату змащуємо майонезом. Ще один шар – потертий на маленькій терці твердий сир.

Рецепт улюбленого крабового салата по-новому.

Останні шар салату з крабовими паличками – натертий плавлений сирок.

Зазначимо, що якісна крабова паличка повинна бути чисто білого кольору. Будь-які сірі чи жовті плями вказують на можливість низької якості продукту. Також, обираючи крабові палички, необхідно звертати увагу на їхній склад – продукт має містити не менше 30-40% сурімі.

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