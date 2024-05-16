Вкусами крабового салата, который обожают миллионы людей, тоже можно экспериментировать – добавляя новые ингредиенты, меняя вариант подачи.

Для того чтобы крабовый салат выглядел более аппетитно и по-праздничному, его можно приготовить не смешивая все ингредиенты в тарелке, а выкладывая слоями.

Таким рецептом крабового салата с новым ингредиентом и решила поделиться автор кулинарного блога «yulia_smachno_tyt».

Ингредиенты для этого варианта крабового салата нужны: Крабовые палочки, шампиньоны, яйца, твердый сыр, плавленый сыр, майонез, соль и перец по вкусу.

«Каждый слой смазать майонезом, яйца и грибы подсолить по вкусу», – коротко рассказала о ходе приготовления салата фудблогер.

Рецепт любимого крабового салата по-новому.

Крабовые палочки следует нарезать кубиками, отварить яйца и натереть на большой терке.

Шампиньоны следует измельчить и поджарить, твердый сыр и плавленый сыр потереть. Теперь можно формировать салат. Для этого можно воспользоваться специальным кольцом для салатов.

Рецепт любимого крабового салата по-новому.

Первым слоем выкладываем крабовые палочки и смазываем майонезом. Затем выкладываем поджаренные шампиньоны. Снова майонез и следующий слой салата – потертое отварное яйцо.

Также этот слой крабового салата смазываем майонезом. Еще один слой – потертый на маленькой терке сыр.

Рецепт любимого крабового салата по-новому.

Последний слой салата с крабовыми палочками – натертый плавленый сыр.

Отметим, что качественная крабовая палочка должна быть чисто белого цвета. Любые серые или желтые пятна указывают на возможность низкого качества продукта. Также, выбирая крабовые палочки, необходимо обращать внимание на их состав – продукт должен содержать не менее 30-40% сурими.

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