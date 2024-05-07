Курка і ананас – це справді фантастичне поєднная, як у вигляді гарячої страви, так і ніжному і соковитому салаті з кисло-солодкими нотками.

Класничний салат з куркою та ананасами готується з додаванням консервованої кукурудзи, яєць, сиру і заправляєтсья майонезом.

Фудблогерка і авторка сторінки з рецептами Дарія запропонувала інший, оновлений рецепт салату з куркою і ананасами без майонезу, але з цікавою заправкою.

«Мій варіант салату Курка з Ананасом з оригінальною заправкою», - зазначила Дарія на своїй сторінці в Інстаграм, пропонуючи рецепт.

За словами кулінара, свій салат вона готувала зі свіжим ананасом, але з консервованим він також буде смачний.

Отже, інгредієнти потрібні такі: 150 г салатного листя, 150 г ананасу, 150 г відвареного курячого філе, 150 г болгарського перцю, соєвий соус, 300 г печериць.

Салат з куркою і ананасом по-новому.

Для заправки Дарія радить взяти 100 мл вершків (будь-якої жирності, Дарія зкпинила свій вибір на вершках 20%), 1 ст.ложка французької гірчиці, 1 ст.ложка оливкової олії, сіль за смаком.

Хід приготування салату з куркою та ананасами наступний: печериці ріжемо і викладаємо на суху пательню. Додаємо 1 столову ложку олії, та 2-3 столові ложки соєвого соусу.

Смажимо печериці до готовності, охолоджуємо і викладаємо у миску.

Салат з куркою і ананасом по-новому.



Листя салату господиня порвала, свіжий ананас порізала на кубики. Відварену курку і солодкий перець Дарія також порізала і додала у салат.

Для заправки всі інгредієнти необхідно просто перемішати.

Заправляємо і салат Курка з ананасами можна подавати до столу!

Салат з куркою і ананасом по-новому.



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