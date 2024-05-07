Класничний салат з куркою та ананасами готується з додаванням консервованої кукурудзи, яєць, сиру і заправляєтсья майонезом.
Фудблогерка і авторка сторінки з рецептами Дарія запропонувала інший, оновлений рецепт салату з куркою і ананасами без майонезу, але з цікавою заправкою.
«Мій варіант салату Курка з Ананасом з оригінальною заправкою», - зазначила Дарія на своїй сторінці в Інстаграм, пропонуючи рецепт.
За словами кулінара, свій салат вона готувала зі свіжим ананасом, але з консервованим він також буде смачний.
Отже, інгредієнти потрібні такі: 150 г салатного листя, 150 г ананасу, 150 г відвареного курячого філе, 150 г болгарського перцю, соєвий соус, 300 г печериць.
Салат з куркою і ананасом по-новому.
Для заправки Дарія радить взяти 100 мл вершків (будь-якої жирності, Дарія зкпинила свій вибір на вершках 20%), 1 ст.ложка французької гірчиці, 1 ст.ложка оливкової олії, сіль за смаком.
Хід приготування салату з куркою та ананасами наступний: печериці ріжемо і викладаємо на суху пательню. Додаємо 1 столову ложку олії, та 2-3 столові ложки соєвого соусу.
Смажимо печериці до готовності, охолоджуємо і викладаємо у миску.
Салат з куркою і ананасом по-новому.
Листя салату господиня порвала, свіжий ананас порізала на кубики. Відварену курку і солодкий перець Дарія також порізала і додала у салат.
Для заправки всі інгредієнти необхідно просто перемішати.
Заправляємо і салат Курка з ананасами можна подавати до столу!
Салат з куркою і ананасом по-новому.
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