Ніжний салат з курчим філе і ананасами за цим рецептом чудово доповнить інші страви на святковому столі в обов’язково сподобається всім, хто його спробує.

Цей салат з курячим філе та ананасами готується швидко і без зайвого клопоту, пише Politeka.net.

«Стане окрасою вашого Великоднього столу», - зазначила фудблогерка Ірина Козачук.

Інгредієнти знадобляться наступні: 300 г курячого філе, 3 яйця, 300 г консервованих ананасів, 100 г твердого сиру, 1 банка кукурудзи, майонез і часник за бажанням.

Хід приготквання святкового салату з курячим філе і ананасами такий: відварене куряче філе, яйця і ананаси нарізати невеликими кубиками і викласти в миску.

Рецепт салату з куркою та ананасами.

Далі слід додати натертий сир і кукурудзу. Також, як зазначила авторка кулінарної сторінки,можна вичавити 2-3 зубчика часнику.

Тепер додаємо у масу три столові ложки майонезу і перемішуємо.

Рецепт салату з куркою та ананасами.

Наступний крок – перекладаємо інгредієнти у вистелену харчовою плівкою форму, утрамбовуємо. Перевернути на пласку тарілку, змастити майонезом, вирівняти.

«Прикрасити за бажанням. Дати готовому салату постояти годинку в холодильнику і можна смакувати!», - розповіла фудблогерка про останні кроки у приготуванні салату.

Рецепт салату з куркою та ананасами.

У коментарях підписниці на сторінку радіють, що тепер знають, що приготувати на Великдень.

«Мені як раз дуже хотілось чогось з ананасами. Тепер знаю, що готуватиму на Великдень»,

«Так гарно, шкода такий салат їсти. Сісти і милуватись»,

«Цікава,оригінальна подача»,

«Як полянка весняна»,

«Прекрасна ідея!»,

«Апетитно виглядає».

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