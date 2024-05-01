Цей салат з курячим філе та ананасами готується швидко і без зайвого клопоту, пише Politeka.net.
«Стане окрасою вашого Великоднього столу», - зазначила фудблогерка Ірина Козачук.
Інгредієнти знадобляться наступні: 300 г курячого філе, 3 яйця, 300 г консервованих ананасів, 100 г твердого сиру, 1 банка кукурудзи, майонез і часник за бажанням.
Хід приготквання святкового салату з курячим філе і ананасами такий: відварене куряче філе, яйця і ананаси нарізати невеликими кубиками і викласти в миску.
Рецепт салату з куркою та ананасами.
Далі слід додати натертий сир і кукурудзу. Також, як зазначила авторка кулінарної сторінки,можна вичавити 2-3 зубчика часнику.
Тепер додаємо у масу три столові ложки майонезу і перемішуємо.
Рецепт салату з куркою та ананасами.
Наступний крок – перекладаємо інгредієнти у вистелену харчовою плівкою форму, утрамбовуємо. Перевернути на пласку тарілку, змастити майонезом, вирівняти.
«Прикрасити за бажанням. Дати готовому салату постояти годинку в холодильнику і можна смакувати!», - розповіла фудблогерка про останні кроки у приготуванні салату.
Рецепт салату з куркою та ананасами.
У коментарях підписниці на сторінку радіють, що тепер знають, що приготувати на Великдень.
«Мені як раз дуже хотілось чогось з ананасами. Тепер знаю, що готуватиму на Великдень»,
«Так гарно, шкода такий салат їсти. Сісти і милуватись»,
«Цікава,оригінальна подача»,
«Як полянка весняна»,
«Прекрасна ідея!»,
«Апетитно виглядає».
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