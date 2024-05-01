Этот салат с куриным филе и ананасами готовится быстро и без лишних хлопот, пишет Politeka.net.
«Станет украшением вашего Пасхального стола», – отметила фудблогер Ирина Козачук.
Ингредиенты понадобятся следующие: 300 г куриного филе, 3 яйца, 300 г консервированных ананасов, 100 г твердого сыра, 1 банка кукурузы, майонез и чеснок по желанию.
Ход приготовления праздничного салата с куриным филе и ананасами таков: отварное куриное филе, яйца и ананасы нарезать небольшими кубиками и выложить в миску.
Рецепт салата с курицей и ананасами.
Далее следует добавить натертый сыр и кукурузу. Также, как отметила автор кулинарной страницы, можно выдавить 2-3 зубчика чеснока.
Теперь добавляем в массу три столовых ложки майонеза и перемешиваем.
Рецепт салата с курицей и ананасами.
Следующий шаг – перекладываем ингредиенты в выстланную пищевой пленкой форму, утрамбовываем. Перевернуть на плоскую тарелку, смазать майонезом, выровнять.
«Украсить по желанию. Дать готовому салату постоять часок в холодильнике и можно смаковать!», - рассказала фудблогер о последних шагах в приготовлении салата.
Рецепт салата с курицей и ананасами.
В комментариях подписчицы на страницу радуются, что теперь знают, что приготовить на Пасху.
«Мне как раз очень хотелось чего-нибудь с ананасами. Теперь знаю, что буду готовить на Пасху»,
«Так красиво, жаль такой салат есть. Сесть и любоваться»,
«Интересная, оригинальная подача»,
«Как полянка весенняя»,
«Прекрасная идея!»,
«Аппетитно смотрится» .
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