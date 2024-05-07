Курица и ананас – это действительно фантастическое сочетание, как в виде горячего блюда, так и нежном и сочном салате с кисло-сладкими нотками.

Классический салат с курицей и ананасами готовится с добавлением консервированной кукурузы, яиц, сыра и заправляется майонезом.

Фудблогер и автор страницы с рецептами Дария предложила другой, обновленный рецепт салата с курицей и ананасами без майонеза, но с интересной заправкой.

"Мой вариант салата Курица с Ананасом с оригинальной заправкой", - отметила Дария на своей странице в Инстаграм, предлагая рецепт.

По словам кулинара, свой салат она готовила со свежим ананасом, но с консервированным он тоже будет вкусный.

Итак, ингредиенты нужны следующие: 150 г салатных листьев, 150 г ананаса, 150 г отварного куриного филе, 150 г болгарского перца, соевый соус, 300 г шампиньонов.

Салат с курицей и ананасом по-новому.

Для заправки Дария советует взять 100 мл сливок (любой жирности, Дария съедает свой выбор на сливках 20%), 1 ст.ложка французской горчицы, 1 ст.ложка оливкового масла, соль по вкусу.

Ход приготовления салата с курицей и ананасами следующий: шампиньоны режем и выкладываем на сухую сковороду. Добавляем 1 столовую ложку масла и 2-3 столовые ложки соевого соуса.

Жарим шампиньоны до готовности, охлаждаем и выкладываем в миску.

Салат с курицей и ананасом по-новому.



Листья салата хозяйка порвала, свежий ананас порезала на кубики. Отварную курицу и сладкий перец Дария тоже порезала и добавила в салат.

Для заправки все ингредиенты нужно просто перемешать.

Заправляем и салат Курицу с ананасами можно подавать на стол!

Салат с курицей и ананасом по-новому.



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