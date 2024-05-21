Это еще один интересный вариант приготовления салата с крабовыми палочками, который дополнит любой стол.

Крабовые палочки это универсальный ингредиент, скоторый сочетается с различными продуктами, в том числе и овощами.

Крабовые палочки являются основой оригинальных закусок, салатов и других блюд.

Крабовые палочки запекают в сыре, добавляют в горячие бутерброды и рулеты, готовят даже «по-корейски».

Если классический крабовый салат уже надоел, может пригодиться этот новый рецепт. Им поделилась фудблогер "Alinaumami".

«Мне кажется, крабовые палочки созданы для этого салата. Сочный, свежий и интересный», - рассказала блогер.

Ингредиенты для этого салата нужны: стручковая фасоль, огурец, сладкий перец, помидоры черри, маслины, крабовые палочки.

Для заправки в этот салат необходимы горчица в зернах, соевый соус, оливковое масло, чеснок, лимонный сок и соль.

Стручковую фасоль необходимо отварить и подсоленной воде и сразу погрузить в холодную воду, чтобы она сохранила цвет.

«После чего она должна остыть, а вся вода стечь. Огурец и болгарский перец нужно порезать соломкой. Помидорки черри режу на четверти – они самые сладкие сейчас и отдают не так много сока. Крабовые палочки или порезать или порвать на волокна», – рассказала Алина.

Маслины для этого салата следует нарезать пополам. Теперь можно приготовить заправку, где основа – это горчица в зернах.

Добавляем в горчицу немного соевого соуса, оливкового масла, лимонного сока, чеснока и соли. Все ингредиенты хорошо перемешиваем и добавляем в салат фасоль и заправку.

«Я фанат сочетания сладкого перца и крабовой палочки. Ну, очень вкусно!», - подчеркнула фудблогерка.

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