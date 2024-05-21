Крабовые палочки это универсальный ингредиент, скоторый сочетается с различными продуктами, в том числе и овощами.
Крабовые палочки являются основой оригинальных закусок, салатов и других блюд.
Крабовые палочки запекают в сыре, добавляют в горячие бутерброды и рулеты, готовят даже «по-корейски».
Если классический крабовый салат уже надоел, может пригодиться этот новый рецепт. Им поделилась фудблогер "Alinaumami".
«Мне кажется, крабовые палочки созданы для этого салата. Сочный, свежий и интересный», - рассказала блогер.
Ингредиенты для этого салата нужны: стручковая фасоль, огурец, сладкий перец, помидоры черри, маслины, крабовые палочки.
Для заправки в этот салат необходимы горчица в зернах, соевый соус, оливковое масло, чеснок, лимонный сок и соль.
Стручковую фасоль необходимо отварить и подсоленной воде и сразу погрузить в холодную воду, чтобы она сохранила цвет.
«После чего она должна остыть, а вся вода стечь. Огурец и болгарский перец нужно порезать соломкой. Помидорки черри режу на четверти – они самые сладкие сейчас и отдают не так много сока. Крабовые палочки или порезать или порвать на волокна», – рассказала Алина.
Маслины для этого салата следует нарезать пополам. Теперь можно приготовить заправку, где основа – это горчица в зернах.
Добавляем в горчицу немного соевого соуса, оливкового масла, лимонного сока, чеснока и соли. Все ингредиенты хорошо перемешиваем и добавляем в салат фасоль и заправку.
«Я фанат сочетания сладкого перца и крабовой палочки. Ну, очень вкусно!», - подчеркнула фудблогерка.
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