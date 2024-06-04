Якщо населення продовжить активно купувати валюту за високими цінами, обмінники зможуть отримати значний прибуток, доки реальний попит на готівкову валюту не скоротиться.

У червні на курс долара США можуть вплинути три ключові фактори. Протягом вихідних в більшості обмінних пунктів очікується, що ціна на американську валюту досягне до 41,35 гривень за долар. Водночас, спостерігатиметься помітна різниця між цінами на купівлю та продаж у різних містах. Про це повідомив експерт Олексій Козирев у Мінфін.

"Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній цієї суботи та неділі буде в межах коридору: прийом від 40,30 до 40,80 гривень і продаж від 40,95 до 41,35 гривень", — прогнозує аналітик Олексій Козирев для "Мінфіну".

За його словами, на фоні нестабільної ситуації на міжбанківському ринку та активного "підвищення" курсу на готівковому ринку, банки та обмінники збільшили маржу між покупкою і продажем долара цього тижня. Цю стратегію "на випередження" вони планують зберегти і на вихідні.

Як пояснює експерт, якщо населення продовжить активно купувати валюту за високими цінами, обмінники зможуть отримати значний прибуток до того часу, поки реальний попит на готівкову валюту не скоротиться.

Різниця між курсом купівлі та продажу долара в більшості обмінників становитиме від 20 до 35 копійок. Проте у деяких обмінниках ця різниця може сягати 1 гривні та навіть більше. Гра "на підвищення", що спостерігалася протягом цього тижня, продовжиться, відзначає аналітик. При цьому в різних регіонах різниця між купівлею та продажем долара може суттєво відрізнятися.

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