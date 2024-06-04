Если население продолжит активно покупать валюту по высоким ценам, обменники смогут получить значительную прибыль до тех пор, пока реальный спрос на наличную валюту не сократится.

В июне на курс доллара США могут повлиять три ключевых фактора. В выходные в большинстве обменных пунктов ожидается, что цена на американскую валюту достигнет до 41,35 гривен за доллар. В то же время будет наблюдаться различие между ценами на покупку и продажу в разных городах. Об этом сообщил эксперт Алексей Козырев в Минфине.

"Курс доллара у большинства обменников финкомпаний в эту субботу и воскресенье будет в пределах коридора: прием от 40,30 до 40,80 гривен и продажа от 40,95 до 41,35 гривен", - прогнозирует аналитик Алексей Козырев для "Минфина".

По его словам, на фоне нестабильной ситуации на межбанковском рынке и активного "повышения" курса на наличном рынке банки и обменники увеличили маржу между покупкой и продажей доллара на этой неделе. Эту стратегию "на опережение" они планируют сохранить и в выходные.

Как объясняет эксперт, если население продолжит активно покупать валюту по высоким ценам, обменники смогут получить значительную прибыль до тех пор, пока реальный спрос на наличную валюту не сократится.

Разница между курсом покупки и продажи доллара у большинства обменников составит от 20 до 35 копеек. Однако в некоторых обменниках эта разница может достигать 1 гривны и даже больше. Наблюдавшаяся в течение этой недели игра "на повышение" продолжится, отмечает аналитик. При этом в разных регионах разница между покупкой и продажей доллара может существенно отличаться.

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