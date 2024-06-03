Такі надбавки до пенсій не сумуються, а лише збільшуються з віком та не всі українські пенсіонери можуть отримати такі доплати.

Більшість пенсіонерів мають право на доплати до пенсій в залежності від віку, проте деякі з них можуть не отримувати такі надбавки через певні обмеження. В українському законодавстві передбачені вікові надбавки до пенсій, розмір яких зростає кожні п'ять років.

Доплати до пенсій за віком починаються пенсіонерам від 70 років. Розмір надбавки до пенсій залежить від віку пенсіонера:

Від 70 до 74 років надбавка складає 300 гривень щомісяця.

Від 75 до 79 років надбавка становить 456 гривень щомісяця.

Понад 80 років пенсіонери отримують додатково 570 гривень щомісяця.

Ці надбавки до пенсій не сумуються, а лише збільшуються з віком. Наприклад, якщо спочатку надавалася надбавка до пенсій у розмірі 300 гривень, то з часом вона зросте до 456 гривень.

Однак основною умовою для отримання цих доплат до пенсій є розмір пенсійних виплат. Пенсіонери, чия місячна пенсія перевищує 10 340 гривень, не мають права на додаткові надбавки до пенсій.

Пенсіонери віком 80 років і старші, які зіткнулися з погіршенням стану здоров'я і потребують стороннього догляду, мають право на отримання доплат від держави.

Для зарахування такої надбавки необхідно офіційно документально підтвердити погіршення здоров'я та відповідати певним критеріям, зокрема здатністю самостійно проживати без постійної підтримки.

Джерело: 24Канал.

Останні новини України:

Нагадаємо, понаднормовий стаж до пенсій, скільки доплачують пенсіонерам.

Як писала Politeka, заборговані виплати пенсій повернуться українцям влітку, ПФУ повідомив деталі.

Також Politeka повідомляла, уряд затвердив розмір мінімальних пенсій.