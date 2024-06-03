Такие надбавки к пенсиям не суммируются, а только увеличиваются с возрастом, и не все украинские пенсионеры могут получить такие доплаты.

Большинство пенсионеров имеют право на доплаты к пенсиям в зависимости от возраста, однако некоторые из них могут не получать такие надбавки из-за определенных ограничений. В украинском законодательстве предусмотрены возрастные надбавки к пенсиям, размер которых растет каждые пять лет.

Доплаты к пенсиям по возрасту начинаются пенсионерам от 70 лет. Размер надбавки к пенсиям зависит от возраста пенсионера:

От 70 до 74 лет надбавка составляет 300 гривен в месяц.

От 75 до 79 лет надбавка составляет 456 гривен в месяц.

Более 80 лет пенсионеры получают дополнительно 570 гривен в месяц.

Эти надбавки к пенсиям не суммируются, а только увеличиваются с возрастом. К примеру, если сначала предоставлялась надбавка к пенсиям в размере 300 гривен, то со временем она вырастет до 456 гривен.

Однако основным условием для получения этих доплат к пенсиям является размер пенсионных выплат. Пенсионеры, чья месячная пенсия превышает 10340 гривен, не имеют права на дополнительные надбавки к пенсиям.

Пенсионеры в возрасте 80 лет и старше, столкнувшиеся с ухудшением состояния здоровья и нуждающиеся в постороннем уходе, имеют право на получение доплат от государства.

Для зачисления такой надбавки необходимо официально документально подтвердить ухудшение здоровья и соответствовать определенным критериям, в частности, способностью самостоятельно проживать без постоянной поддержки.

Источник: 24Канал.

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