Глава сімейства повинен подати заявку та необхідні документи всіх членів своєї сім'ї, щоб отримати грошову допомогу.

Багато міжнародних фондів активно допомагають українським сім'ям у важкий воєнний період, надаючи їм грошову допомогу та підтримку. Недавно стало відомо, які умови потрібно виконати для отримання такої грошової допомоги та який термін прийому заявок встановлено.

Французька гуманітарна організація Triangle Génération Humanitaire оголосила про відкриття прийому заявок на грошову допомогу для вразливих сімей, які отримали такий статус протягом останніх 30-35 днів.

Грошову допомогу нададуть українцям, які відповідають таким критеріям:

сім'ї з трьома і більше дітьми,

батьки-одинаки,

вагітні жінки,

люди старше 70 років,

особи з інвалідністю.

Розмір виплачуваної грошової допомоги буде встановлено представниками організації Triangle Génération. Заявки на отримання грошової допомоги будуть прийматися 3 і 4 червня о 11:00 за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 181.

Глава сімейства повинен подати заявку та необхідні документи всіх членів своєї родини, зокрема:

паспорт або ID-карти,

ідентифікаційний номер платника податків (ІПН),

довідки про статус вразливої до війни сім'ї (ВПО),

свідоцтва про народження дітей.

Важливо зауважити, що грошову допомогу не надають тим особам, які отримували виплати від інших організацій протягом останніх 6 місяців.

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