Згідно із Законом України "Про правовий режим воєнного стану", стаття 8 передбачає можливість введення обмежень прав і свобод під час воєнного стану, включаючи трудові права.

Під час дії воєнного стану роботодавець має право відмовити у наданні відпусток деяким категоріям працівників. Законодавство дозволяє такі обмеження трудових прав лише у випадках, коли це необхідно для забезпечення оборони та безпеки. Юрист Дмитро Франчук розповів, кому можуть відмовити у наданні відпустки під час дії воєнного часу на законних підставах.

Дмитро Франчук пояснює, що згідно із Законом України "Про правовий режим воєнного стану", стаття 8 передбачає можливість введення обмежень прав і свобод під час воєнного стану, включаючи трудові права. Під час дії воєнного стану роботодавець може відмовити у наданні відпусток деяким категоріям працівників.

Під час дії воєнного стану відпустки можуть бути обмежені для певних категорій працівників:

Працівники, задіяні на об’єктах критичної інфраструктури, таких як електростанції, водогони, залізничні станції, порти. Державні службовці та керівництво державних підприємств. Працівники, які забезпечують функціонування населених пунктів, включно з медичними працівниками, комунальними службами та транспортними працівниками.

Юрист Дмитро Франчук наголошує, що роботодавець не має права примушувати працівника до неоплачуваної відпустки. Навіть під час воєнного стану, працівники зберігають право на оплачувану відпустку.

Також варто зазначити, що працівникам, які не відносяться до персоналу об'єктів критичної інфраструктури, можуть бути надані щорічні оплачувані відпустки тривалістю до 24 календарних днів. Крім того, працівники мають можливість взяти додаткову відпустку до 90 днів, протягом якої зарплата не виплачується.

Джерело: РБК-Україна

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