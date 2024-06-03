Согласно Закону Украины "О правовом режиме военного положения", статья 8 предусматривает возможность введения ограничений прав и свобод во время военного положения, включая трудовые права.

Во время действия военного положения работодатель имеет право отказать в предоставлении отпусков некоторым категориям работников. Законодательство разрешает такие ограничения трудовых прав только в тех случаях, когда это необходимо для обеспечения обороны и безопасности. Юрист Дмитрий Франчук рассказал, кому могут отказать в предоставлении отпуска во время действия военного времени на законных основаниях.

Дмитрий Франчук объясняет, что согласно Закону Украины "О правовом режиме военного положения", статья 8 предусматривает возможность введения ограничений прав и свобод во время военного положения, включая трудовые права. Во время действия военного положения работодатель может отказать в предоставлении отпусков некоторым категориям работников.

Во время действия военного положения отпуска могут быть ограничены для определенных категорий работников:

Работники задействованы на объектах критической инфраструктуры, таких как электростанции, водопроводы, железнодорожные станции, порты. Государственные служащие и управление государственных компаний. Работники, обеспечивающие функционирование населенных пунктов, включая медицинских работников, коммунальных служб и транспортных работников.

Юрист Дмитрий Франчук отмечает, что работодатель не имеет права принуждать работника к неоплачиваемому отпуску. Даже во время военного положения работники сохраняют право на оплачиваемый отпуск.

Также следует отметить, что работникам, не относящимся к персоналу объектов критической инфраструктуры, могут быть предоставлены ежегодные оплачиваемые отпуска продолжительностью до 24 календарных дней. Кроме того, работники имеют возможность взять дополнительный отпуск до 90 дней, в течение которого зарплата не выплачивается.

Источник: РБК-Украина

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