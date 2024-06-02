Від 18 травня всі військовозобов'язані у віці від 18 до 60 років мають оновити свої військово-облікові дані, але є деякі винятки.

З 18 травня 2024 року в Україні вступили в силу оновлені правила мобілізації. Відповідно до цих правил, всі українці, які знаходяться на військовому обліку, зобов'язані оновити свої особисті дані до 16 липня. Проте є ті українці, кому не треба оновлювати облікові дані.

Відповідно до закону, обов'язок оновлення особистих даних підпадають під громадян України віком від 18 до 60 років, за винятком таких категорій:

чоловіків, які ще не досягли 18-річного віку;

чоловіків, які перевищили 60-річний вік;

жінок, які не перебувають на військовому обліку;

осіб, визнаних непридатними за станом здоров'я, крім тих, хто був виключений з військового обліку;

осіб, які офіційно втратили громадянство України.

Якщо особа була виключена з військового обліку, це повинно бути відображено в її військовому квитку. У разі відсутності відповідної позначки або облікового документа, необхідно звернутися за ними до Територіального Центру Комплектування за місцем проживання. В іншому випадку, під час перевірки документів може бути вручена повістка на уточнення даних.

Військовий облік припиняється, коли особа досягає 60 років, коли військово-лікарська комісія встановлює її непридатність, а також у разі виходу з громадянства України.

Якщо особа була знята з обліку, але її дані оновлювалися до 18 травня, важливо перевірити та уточнити цю інформацію знову.

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