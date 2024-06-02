С 18 мая все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои военно-учетные данные, но есть некоторые исключения.

С 18 мая 2024 г. в Украине вступили в силу обновленные правила мобилизации. Согласно этим правилам, все находящиеся на военном учете украинцы обязаны обновить свои личные данные до 16 июля. Однако есть украинцы, кому не нужно обновлять учетные данные.

Согласно закону, обязанность обновления личных данных подпадает под граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, за исключением следующих категорий:

мужчин, еще не достигших 18-летнего возраста;

мужчин, превысивших 60-летний возраст;

женщин, не состоящих на военном учете;

лиц, признанных непригодными по состоянию здоровья, кроме исключённых из военного учета;

лиц, официально утративших гражданство Украины.

Если лицо было исключено из военного учета, это должно быть отражено в его военном билете. В случае отсутствия соответствующей отметки или учетного документа необходимо обратиться за ними в Территориальный Центр Комплектования по месту жительства. В противном случае при проверке документов может быть вручена повестка на уточнение данных.

Военный учет прекращается, когда лицо достигает 60 лет, когда военно-врачебная комиссия устанавливает его непригодность, а также в случае выхода из гражданства Украины.

Если лицо было снято с учета, но его данные обновлялись до 18 мая, важно проверить и уточнить эту информацию снова.

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