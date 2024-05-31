Статус "обмежено придатних" відміняється, вже з 1 червня всі військовозобов'язані, які мали цей статус, повинні пройти повторну медичну комісію.

Про це йдеться в Законі про забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

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Тому ті військовозобов’язані, що до цього мали статус "обмежено придатний", повинні повторно пройти медичний огляд, щоб отримати новий статус – придатний або непридатний до проходження служби.

На перепроходження медичного огляду та оновлення даних в Законі Україну 3633-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" встановили термін до 4 лютого 2025 року.

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У результаті перекомісії, яка триватиме до 4 лютого 2025 року, "обмежено придатні" отримають один із наступних статусів:

  • непридатні до військової служби: такі особи будуть вилучені з військового обліку;
  • непридатні з можливістю повторної перекомісії через 6 або 12 місяців;
  • тимчасово непридатні: їм буде запропоновано пройти лікування, можлива відпустка або тимчасове звільнення від обов'язків;
  • придатні обмежено: можуть служити у таких сферах, як тилове забезпечення, зв'язок, логістика, медичне забезпечення, навчальні центри або військові академії;
  • придатні до служби: на таких осіб чекає видача бойової повістки.

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