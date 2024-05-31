Военнообязанные, которые до этого имели статус "ограниченно подходящий", должны повторно пройти медицинское освидетельствование.

Статус "ограниченно пригодных" отменяется, уже с 1 июня все военнообязанные, имевшие этот статус, должны пройти повторную медицинскую комиссию.

Об этом говорится в Законе об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

Поэтому те военнообязанные, которые до этого имели статус "ограниченно подходящий", должны повторно пройти медицинское освидетельствование, чтобы получить новый статус - пригодный или непригодный к прохождению службы.

На перепрохождение медицинского осмотра и обновление данных в Законе Украины 3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" был установлен срок до 4 февраля 2025 года.

В результате перекомиссии, которая продлится до 4 февраля 2025 года, "ограниченно пригодные" получат один из следующих статусов:

непригодны к военной службе: такие лица будут изъяты из военного учета;

непригодны с возможностью повторной перекомиссии через 6 или 12 месяцев;

временно непригодны: им будет предложено пройти лечение, возможный отпуск или временное освобождение от обязанностей;

пригодны ограниченно: могут служить в таких областях, как тыловое обеспечение, связь, логистика, медицинское обеспечение, учебные центры или военные академии;

пригодны к службе: таких лиц ждет выдача боевой повестки.

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