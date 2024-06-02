Україна зіткнулася з новими викликами в енергетичній галузі, особливо після останніх атак Росії на теплоелектростанції, в результаті яких дві ТЕС компанії ДТЕК зазнали пошкоджень. У зв'язку з цим, "Укренерго" підтвердило, що з 1 червня введено графік відключень електроенергії з 18:00 до 23:00 для деяких регіонів. Про це повідомили в "Укренерго".

На додаток до цих проблем, енергетична ситуація в країні продовжує бути напруженою. Хоча останнім часом вдалося збільшити виробництво електроенергії завдяки сонячній погоді та відновленню роботи двох енергоблоків на атомних станціях, відключення іншого блоку для ремонту знову призвело до дефіциту енергії.

"Знову вкрай важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв дві наші ТЕС. Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки", – повідомили в ДТЕК.

У Дніпрі та області планується виконувати лише гарантовані відключення електропостачання без можливих непередбачуваних перерв. Загальна тривалість відключення світла на добу може становити від 4 до 8 годин.

У графіку відключень електроенергії на Донеччині внесені лише заплановані перерви, коли електропостачання точно має бути відсутнє та гарантовані періоди, коли світло повинне бути. Проте тривалість відключень значно перевищує ту, що зафіксована на Дніпропетровщині, – може сягати до 12 годин на добу.

У Києві кожне заплановане відключення триває до 4 годин поспіль, а гарантована наявність електропостачання – по 2 години. Як наслідок, максимальний час перерви у електропостачанні для кожної групи може становити 18 годин. Заплановані відключення відбуваються від 9 до 12 годин в залежності від дня тижня.

У Львові та області графік відключень передбачає лише дві години гарантованого відключення світла. Ще дві години – можливі відключення. Усього є 5 груп відключення світла.

У Сумах та області графік розділено на черги. Ось тут є повний список адрес, знайдіть свою адресу і подивіться, до якої групи належите.

У Запоріжжі та області графік складається із 6 черг для побутових та юридичних споживачів електроенергії.

У Харкові та області гарантоване відключення – три години на добу. Відключення діють ще до значних проблем із генерацією, а графіки змінюються кожні кілька днів. Свою групу відключень можна переглянути тут.

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