Энергетическая ситуация в стране продолжает быть напряженной - хотя в последнее время удалось увеличить производство электроэнергии.

Украина столкнулась с новыми вызовами в энергетической отрасли, особенно после последних атак России на теплоэлектростанции, в результате которых две ТЭС компании ДТЭК получили повреждения. В связи с этим "Укрэнерго" подтвердило, что с 1 июня введен график отключений электроэнергии с 18:00 до 23:00 для некоторых регионов. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

В дополнение к этим проблемам энергетическая ситуация в стране продолжает быть напряженной. Хотя в последнее время удалось увеличить производство электроэнергии благодаря солнечной погоде и возобновлению работы двух энергоблоков на атомных станциях, отключение другого блока для ремонта снова привело к дефициту энергии.

"Снова крайне тяжелая ночь для украинской энергетики. Враг обстрелял две наши ТЭС. Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки", - сообщили в ДТЭК.

В Днепре и области планируется производить только гарантированные отключения электроснабжения без возможных непредсказуемых перерывов. Длительность отключения света в сутки может составлять от 4 до 8 часов.

В графике отключений электроэнергии в Донецкой области внесены только запланированные перерывы, когда электроснабжение точно должно отсутствовать и гарантированные периоды, когда свет должен быть. Однако продолжительность отключений значительно превышает зафиксированную на Днепропетровщине – может достигать до 12 часов в сутки.

В Киеве каждое запланированное отключение длится до 4 часов подряд, а гарантированное наличие электроснабжения – по 2 часа. Как следствие, максимальное время перерыва в электроснабжении для каждой группы может составлять 18 часов. Планируемые отключения происходят от 9 до 12 часов в зависимости от дня недели.

Во Львове и области график отключений предусматривает всего два часа гарантированного отключения света. Еще два часа – возможные отключения. Всего имеется 5 групп отключения света.

В Сумах и области график разделен на очереди. Вот здесь есть полный список адресов, найдите свой адрес и посмотрите, к какой группе относитесь.

В Запорожье и области график состоит из 6 очередей для бытовых и юридических потребителей электроэнергии.

В Харькове и области гарантировано отключение – три часа в сутки. Отключения действуют еще до значительных проблем с генерацией, а графики меняются каждые несколько дней. Свою группу отключений можно просмотреть здесь.

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