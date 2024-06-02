З 1 червня в Україні провели перерахунок пенсій для тих пенсіонерів, які продовжують працювати і за цей час вже накопичили 24 місяці додаткового стажу. Це означає, що якщо після виходу на пенсію ви продовжуєте працювати, ваш стаж щомісяця збільшується, і через два роки пенсію повинні перерахувати з урахуванням нового стажу.

Важливою умовою є те, що 24 місяці додаткового стажу повинні бути наявні станом на квітень. Поки що в Пенсійному фонді України не повідомляють, скільки саме українців отримають надбавку до пенсії. Загалом в Україні працюють 2,7 мільйона пенсіонерів, проте лише частина з них вже має необхідні 24 місяці додаткового стажу.

Особливістю останнього перерахунку пенсій є те, що він відбувається заднім числом. Це означає, що хоч пенсії підвищують з квітня, фактичні виплати по-новому розпочинаються лише з червня через затримки у обробці статистичних даних. Пенсійний фонд України отримує відповідні дані за квітень лише наприкінці травня.

У червні пенсіонери отримають не лише збільшену пенсію, а й компенсацію за квітень та травень. Наприклад, якщо до перерахунку ви отримували пенсію у розмірі 7 тис. грн зі стажем 35 років, то після перерахунку сума становитиме 7,4 тис. грн, додатково ви отримаєте ще 800 грн за попередні місяці. А якщо ваша пенсія була 10 тис. грн, після підвищення вона складе 10 тис. 571 грн, а за квітень і травень вам нарахують додатково 1142 грн.

Останні новини України:

Нагадаємо, понаднормовий стаж до пенсій, скільки доплачують пенсіонерам.

Як писала Politeka, заборговані виплати пенсій повернуться українцям влітку, ПФУ повідомив деталі.

Також Politeka повідомляла, уряд затвердив розмір мінімальних пенсій.