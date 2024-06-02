В июне некоторые пенсионеры получат не только увеличенную пенсию, но и компенсацию за апрель и май.

С 1 июня в Украине провели перерасчет пенсий для пенсионеров, которые продолжают работать и за это время уже накопили 24 месяца дополнительного стажа. Это значит, что если после выхода на пенсию вы продолжаете работать, ваш стаж ежемесячно увеличивается и через два года пенсию должны перечислить с учетом нового стажа.

Важным условием является то, что 24 месяца дополнительного стажа должны иметь место на апрель. Пока что в Пенсионном фонде Украины не сообщают, сколько именно украинцев получат прибавку к пенсии. В целом в Украине работают 2,7 миллиона пенсионеров, однако лишь часть из них уже имеет необходимые 24 месяца дополнительного стажа.

Особенностью последнего перерасчета пенсий есть то, что он происходит задним числом. Это означает, что хотя пенсии повышают с апреля, фактические выплаты по-новому начинаются только с июня из-за задержек обработки статистических данных. Пенсионный фонд Украины получает соответствующие данные за апрель только в конце мая.

В июне пенсионеры получат не только увеличенную пенсию, но и компенсацию за апрель и май. К примеру, если до пересчета вы получали пенсию в размере 7 тыс. грн со стажем 35 лет, то после пересчета сумма будет составлять 7,4 тыс. грн, дополнительно вы получите еще 800 грн за предыдущие месяцы. А если ваша пенсия была 10 тыс. грн., после повышения она составит 10 тыс. 571 грн., а за апрель и май вам начислят дополнительно 1142 грн.

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