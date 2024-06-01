Для отримання пенсії по втраті годувальника потрібно подати заявку в територіальних органах Пенсійного фонду та представити необхідні документи.

Пенсія у разі втрати годувальника надається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які перебували на його утриманні, за умови, що на момент смерті годувальник мав необхідний страховий стаж. Про це розповыли в прес-службі Дія.

Заявку на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника може подати будь-яка особа, для якої померлий був єдиним джерелом засобів для існування.

Для подання заявки на пенсію по втраті годувальника необхідно звернутися до територіальних органів Пенсійного фонду. Визначення членів сім'ї, які перебували на утриманні померлого годувальника, охоплює:

осіб, які були на повному утриманні померлого;

тих, хто регулярно отримував від померлого фінансову допомогу, що була для них основним засобом існування.

Різні члени сім'ї мають різні умови отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника:

Члени сім'ї, для яких підтримка померлого була основним джерелом доходу, але які вже отримували пенсію, мають право за бажанням перейти на пенсію у зв'язку з втратою годувальника.

Усиновлені діти мають таке ж право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, як і рідні діти.

Батьки й подружжя померлого, які не перебували на його утриманні, але втратили джерело доходу, можуть претендувати на пенсію у зв'язку з втратою годувальника.

Непрацездатні члени сім'ї особи, яка зникла безвісти, згідно з Законом України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти", мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, незалежно від страхового стажу годувальника, якщо інше не передбачено законодавством.

Пасинки та падчерки мають право на пенсію нарівні з рідними дітьми, якщо не отримували аліментів від біологічних батьків.

Неповнолітні діти зберігають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника навіть після усиновлення.

Заявку на пенсію у зв'язку з втратою годувальника можна подати до територіальних органів Пенсійного фонду. Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника визначається наступним чином:

Для одного непрацездатного члена сім'ї – 50% від пенсії за віком померлого годувальника.

Для двох і більше непрацездатних членів сім'ї – 100% від пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними порівну.

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