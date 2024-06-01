Пенсия в случае потери кормильца предоставляется нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, которые находились на его содержании, при условии, что на момент смерти кормильца имел необходимый страховой стаж. Об этом рассказали в пресс-службе Дія.
Заявку на получение пенсии в связи с потерей кормильца может подать любое лицо, для которого умерший был единственным источником средств к существованию.
Для подачи заявки на пенсию по потере кормильца необходимо обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда. Определение членов семьи, находившихся на содержании умершего кормильца, включает:
- лиц, находившихся на полном содержании умершего;
- тех, кто регулярно получал от умершего финансовую помощь, являвшуюся для них основным средством существования.
Различные члены семьи имеют разные условия получения пенсии в связи с потерей кормильца:
- Члены семьи, для которых поддержка умершего была основным источником дохода, но уже получавших пенсию, имеют право по желанию перейти на пенсию в связи с потерей кормильца.
- Усыновленные дети имеют такое же право на пенсию по случаю потери кормильца, как и родные дети.
- Родители и супруги умершего, не находившиеся на его иждивении, но потерявшие источник дохода, могут претендовать на пенсию в связи с потерей кормильца.
- Нетрудоспособные члены семьи пропавшего без вести, согласно Закону Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести", имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца, независимо от страхового стажа кормильца, если иное не предусмотрено законодательством.
- Пасынки и падчерицы имеют право на пенсию наравне с родными детьми, если не получали алименты от биологических родителей.
- Несовершеннолетние дети сохраняют право на пенсию в связи с потерей кормильца даже после усыновления.
Заявку на пенсию в связи с потерей кормильца можно подать в территориальные органы Пенсионного фонда. Размер пенсии в связи с потерей кормильца определяется следующим образом:
- Для одного нетрудоспособного члена семьи – 50% от пенсии по возрасту умершего кормильца.
- Для двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100% от пенсии по возрасту умершего кормильца, распределяющегося между ними поровну.
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