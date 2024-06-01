Для получения пенсии по потере кормильца следует подать заявку в территориальных органах Пенсионного фонда и представить необходимые документы.

Пенсия в случае потери кормильца предоставляется нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, которые находились на его содержании, при условии, что на момент смерти кормильца имел необходимый страховой стаж. Об этом рассказали в пресс-службе Дія.

Заявку на получение пенсии в связи с потерей кормильца может подать любое лицо, для которого умерший был единственным источником средств к существованию.

Для подачи заявки на пенсию по потере кормильца необходимо обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда. Определение членов семьи, находившихся на содержании умершего кормильца, включает:

лиц, находившихся на полном содержании умершего;

тех, кто регулярно получал от умершего финансовую помощь, являвшуюся для них основным средством существования.

Различные члены семьи имеют разные условия получения пенсии в связи с потерей кормильца:

Члены семьи, для которых поддержка умершего была основным источником дохода, но уже получавших пенсию, имеют право по желанию перейти на пенсию в связи с потерей кормильца.

Усыновленные дети имеют такое же право на пенсию по случаю потери кормильца, как и родные дети.

Родители и супруги умершего, не находившиеся на его иждивении, но потерявшие источник дохода, могут претендовать на пенсию в связи с потерей кормильца.

Нетрудоспособные члены семьи пропавшего без вести, согласно Закону Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести", имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца, независимо от страхового стажа кормильца, если иное не предусмотрено законодательством.

Пасынки и падчерицы имеют право на пенсию наравне с родными детьми, если не получали алименты от биологических родителей.

Несовершеннолетние дети сохраняют право на пенсию в связи с потерей кормильца даже после усыновления.

Заявку на пенсию в связи с потерей кормильца можно подать в территориальные органы Пенсионного фонда. Размер пенсии в связи с потерей кормильца определяется следующим образом:

Для одного нетрудоспособного члена семьи – 50% от пенсии по возрасту умершего кормильца.

Для двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100% от пенсии по возрасту умершего кормильца, распределяющегося между ними поровну.

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