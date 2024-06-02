В Україні сім'ям, які тимчасово прихистять дітей, які опинилися без батьківського піклування, будуть виплачувати допомогу до 11 тисяч гривень.

Український уряд оголосив про впровадження нової програми соціальної допомоги під назвою "Дитина не одна", яка спрямована на підтримку сімей, що тимчасово приймають дітей, позбавлених батьківського піклування. Згідно з цією ініціативою, кожна така родина може отримати суму до 11 тисяч гривень.

Ця програма стосується не лише дітей, які перебувають без батьківського піклування, але й тих, які тимчасово перебувають у родичів, знайомих або у притулках. Оскільки процес оформлення соціального статусу може зайняти час до шести місяців, у цей період держава надає фінансову допомогу. Це може стати доречним у випадках, коли один із батьків помер, перебуває у полоні чи в окупованій території, а також у разі зникнення безвісти.

Отримати цю допомогу можуть ті, хто постійно проживає в Україні і взяв на тимчасове виховання дитину, а також прийомні батьки та батьки-вихователі. Сума допомоги залежить від віку дитини та наявності інвалідності, варіюючись від 6 407 до 11 186 гривень. Щоб отримати ці виплати, необхідно звернутися до відповідних установ, таких як органи соціального захисту населення, Центри надання адміністративних послуг або виконавчі ради територіальних громад.

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