Деякі пенсіонери в Україні мають право на одноразову допомогу, розмір якої дорівнює 10 місячним пенсійним виплатам.

В Україні деякі пенсіонери, які представляють певні професії та мають необхідний стаж, мають право на отримання одноразової допомоги при виході на пенсію. Розмір цієї допомоги становить еквівалент десяти місячних пенсійних виплат.

Співробітники державних і комунальних установ, які мають потрібний страховий стаж — 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, мають право на одноразову виплату у розмірі десяти окладів. До переліку установ, чиї працівники можуть скористатися цією вигодою, входять:

Загальноосвітні школи, військові та музичні школи, художні школи;

Міжшкільні навчально-виробничі комбінати;

Дитячі будинки, виховно-трудові та трудові колонії для неповнолітніх, дитячі приймальні пункти та приймачі-розподільники, логопедичні пункти та школи-клініки;

Вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації та професійно-технічні училища;

Дошкільні навчальні заклади всіх типів;

Позашкільні навчальні заклади.

Додаткові вимоги для отримання одноразової виплати включають:

Особа має бути офіційно працевлаштованою в державних або комунальних установах на посадах, які дають право на пенсію за вислугу років, на момент досягнення пенсійного віку.

Право на цю виплату зберігається тільки якщо пенсіонер раніше не отримував інші види пенсії.

При обрахунку пенсії за вислугу років дозволяється сумування стажу, отриманого в період роботи в закладах освіти, охорони здоров'я та соціального захисту.

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