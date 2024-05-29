В Украине некоторые пенсионеры, представляющие определенные профессии и имеющие необходимый стаж, имеют право на получение единовременного пособия при выходе на пенсию. Размер этого пособия составляет эквивалент десяти месячных пенсионных выплат.

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Сотрудники государственных и коммунальных учреждений, имеющих необходимый страховой стаж — 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, имеют право на единовременную выплату в размере десяти окладов. В число учреждений, чьи работники могут воспользоваться этой выгодой, входят:

  • Общеобразовательные школы, военные и музыкальные школы; художественные школы;
  • Межшкольные учебно-производственные комбинаты;
  • Детские дома, воспитательно-трудовые и трудовые колонии для несовершеннолетних, детские приемные пункты и приемники-распределители, логопедические пункты и школы-клиники;
  • Высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации и профессионально-технические училища;
  • Дошкольные учебные заведения всех типов;
  • Внешкольные учебные заведения.

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Дополнительные требования к получению единовременной выплаты включают:

  • Лицо должно быть официально трудоустроенным в государственных или коммунальных учреждениях на должностях, дающих право на пенсию за выслугу лет, на момент достижения пенсионного возраста.
  • Право на эту выплату сохраняется, только если пенсионер ранее не получал другие виды пенсии.
  • При исчислении пенсии за выслугу лет разрешается суммирование стажа, полученного в период работы в учебных заведениях, здравоохранении и социальной защите.

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