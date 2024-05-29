Некоторые пенсионеры в Украине имеют право на единовременную помощь, размер которой равен 10 месячным пенсионным выплатам.

В Украине некоторые пенсионеры, представляющие определенные профессии и имеющие необходимый стаж, имеют право на получение единовременного пособия при выходе на пенсию. Размер этого пособия составляет эквивалент десяти месячных пенсионных выплат.

Сотрудники государственных и коммунальных учреждений, имеющих необходимый страховой стаж — 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, имеют право на единовременную выплату в размере десяти окладов. В число учреждений, чьи работники могут воспользоваться этой выгодой, входят:

Общеобразовательные школы, военные и музыкальные школы; художественные школы;

Межшкольные учебно-производственные комбинаты;

Детские дома, воспитательно-трудовые и трудовые колонии для несовершеннолетних, детские приемные пункты и приемники-распределители, логопедические пункты и школы-клиники;

Высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации и профессионально-технические училища;

Дошкольные учебные заведения всех типов;

Внешкольные учебные заведения.

Дополнительные требования к получению единовременной выплаты включают:

Лицо должно быть официально трудоустроенным в государственных или коммунальных учреждениях на должностях, дающих право на пенсию за выслугу лет, на момент достижения пенсионного возраста.

Право на эту выплату сохраняется, только если пенсионер ранее не получал другие виды пенсии.

При исчислении пенсии за выслугу лет разрешается суммирование стажа, полученного в период работы в учебных заведениях, здравоохранении и социальной защите.

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