В Украине семьям, которые временно приютят детей, оказавшихся без родительской опеки, будут выплачивать пособие до 11 тысяч гривен.

Украинское правительство объявило о внедрении новой программы социальной помощи под названием "Ребенок не один", который направлен на поддержку семей, временно принимающих детей, лишенных родительской опеки. Согласно этой инициативе, каждая такая семья может получить сумму до 11 тысяч гривен.

Эта программа касается не только детей, находящихся без родительской опеки, но и временно пребывающих у родственников, знакомых или в приютах. Поскольку процесс оформления социального статуса может занять до шести месяцев, в этот период государство оказывает финансовую помощь. Это может оказаться уместным в случаях, когда один из родителей умер, находится в плену или на оккупированной территории, а также в случае пропажи без вести.

Получить эту помощь могут те, кто постоянно проживает в Украине и взял на временное воспитание ребенка, а также приемные родители и родители-воспитатели. Сумма пособия зависит от возраста ребенка и наличия инвалидности, варьируясь от 6407 до 11186 гривен. Чтобы получить эти выплаты, необходимо обратиться в соответствующие учреждения, такие как органы социальной защиты населения, Центры предоставления административных услуг или исполнительные советы территориальных общин.

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