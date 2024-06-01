Від 18 травня всі військовозобов'язані жінки віком 18-60 років повинні оновити свої облікові дані в ТЦК - норма стосується добровільної мобілізації.

Військовозобов'язані жінки тепер також підлягають штрафам, якщо не оновлять свої реєстраційні дані протягом 60 днів після вступу в силу закону про мобілізацію. Розмір штрафу коливається від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Таку інформацію надав керівник Кременчуцького районного ТЦК, Мирослав Волков.

" Їх так само можуть штрафувати за порушення правил військового обліку, якщо вони своєчасно не оновлять свої облікові дані", - підкреслив Волков.

За його словами, жінки з певних спеціальностей, переважно медики віком від 18 до 60 років, мають зареєструватися військовим комісаріатом та отримати військово-обліковий документ. Представник ТЦК зазначив, що в Україні наразі мобілізують жінок лише за їхньою власною бажанням.

"У період обов’язкового уточнення облікових даних, який триває до 16 липня, на медичний огляд взагалі не направляються ті військовозобов’язані, які мають право на відстрочку від призову, віком старше 55 років, заброньовані та жінки, які мають дійсний військово-обліковий документ", - пояснив Волков.

Військовозобов'язані жінки, які вперше реєструються або не мають чинного військово-облікового документа, мають пройти медичний огляд у військово-лікарській комісії.

Необхідно нагадати, що на військовий облік повинні ставати жінки, які отримали освіту в професійно-технічних, фахових передвищих або вищих навчальних закладах, спеціалізуючись у медичних чи фармацевтичних галузях, та які за медичними показниками та віком придатні до служби у війську.

Джерело: Telegraf.

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