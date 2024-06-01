С 18 мая все военнообязанные женщины в возрасте 18-60 лет должны обновить свои учетные данные в ТЦК – норма касается добровольной мобилизации.

Военнообязанные женщины также подлежат штрафам, если не обновят свои регистрационные данные в течение 60 дней после вступления в силу закона о мобилизации. Размер штрафа колеблется от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Такую информацию предоставил руководитель Кременчугского районного ТЦК Мирослав Волков.

"Их также могут штрафовать за нарушение правил военного учета, если они своевременно не обновят свои учетные данные", - подчеркнул Волков.

По его словам, женщины по определенным специальностям, преимущественно медики от 18 до 60 лет, должны зарегистрироваться военным комиссариатом и получить военно-учетный документ. Представитель ТЦК отметил, что в Украине мобилизуют женщин только по их собственному желанию.

"В период обязательного уточнения учетных данных, который длится до 16 июля, на медицинское освидетельствование вообще не направляются те военнообязанные, которые имеют право на отсрочку от призыва, старше 55 лет, забронированные и женщины, имеющие действительный военно-учетный документ", – объяснил Волков.

Военнообязанные женщины, впервые регистрируемые или не имеющие действующего военно-учетного документа, должны пройти медицинское освидетельствование в военно-врачебной комиссии.

Необходимо напомнить, что на военный учет должны становиться женщины, получившие образование в профессионально-технических, профессиональных высших или высших учебных заведениях, специализируясь в медицинских или фармацевтических отраслях, и которые по медицинским показателям и возрасту пригодны к службе в армии.

Источник: Telegraf.

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