В Україні продовжують надавати субсидії на період, коли не потрібно опалювати приміщення. Якщо ви подали документи, вам має прийти відповідь від Пенсійного фонду протягом 10 днів. Якщо ваша заява була відхилена, вам також повідомлять про це.

Для перевірки призначення державної допомоги на оплату комунальних послуг потрібно скористатися онлайн-сервісом. На порталі Пенсійного фонду у вашому особистому кабінеті з'явиться спеціальне сповіщення. Щоб перевірити статус субсидії, слід:

Авторизуватися на порталі. Це можна зробити за допомогою електронного підпису, через "Дію" або ваш банк. У лівому меню знайти розділ "Мої повідомлення". Перейти до "Індивідуальних повідомлень".

У розділі "Мої повідомлення" на порталі Пенсійного фонду буде доступне сповіщення, якщо ви можливо є кандидатом на отримання житлової субсидії, але ще не подавали заявку. Пенсійний фонд повідомляє про цю можливість, оскільки існує понад 50 тисяч домогосподарств, які можуть бути законними отримувачами допомоги.

Окрім того, Пенсійний фонд надсилає інформацію не лише про призначення субсидії, а й про відмову або непризначення. У випадку відмови, повідомлення може бути отримано через портал ПФУ, портал "Дія", за допомогою телефону або у паперовій формі з обов'язковим зазначенням причини непризначення допомоги.

Джерело: Телеграф.

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