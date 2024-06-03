В Украине продолжают предоставлять субсидии на период, когда не нужно отапливать помещение. Если вы подали документы, вам должен прийти ответ от Пенсионного фонда в течение 10 дней. Если ваше заявление было отклонено, вам также сообщат об этом.

Для проверки назначения государственной помощи на оплату коммунальных услуг необходимо воспользоваться онлайн-сервисом. На портале Пенсионного фонда в вашем личном кабинете появится специальное уведомление. Чтобы проверить статус субсидии, следует:

Авторизоваться на портале. Это можно сделать с помощью электронной подписи, через "Действие" или ваш банк. В левом меню найти раздел "Мои сообщения". Перейти к "Индивидуальные сообщения".

В разделе "Мои сообщения" на портале Пенсионного фонда будет доступно уведомление, если вы возможно являетесь кандидатом на получение жилищной субсидии, но еще не подавали заявку. Пенсионный фонд сообщает об этой возможности, поскольку существует более 50 тысяч домохозяйств, которые могут являться законными получателями помощи.

Кроме того, Пенсионный фонд направляет информацию не только о назначении субсидии, но и об отказе или неназначении. В случае отказа сообщение может быть получено через портал ПФУ, портал "Действие", с помощью телефона или в бумажной форме с обязательным указанием причины неназначения помощи.

Источник: Телеграф.

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