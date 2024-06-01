За деякі порушення правил дорожнього руху водії можуть не лише заплатити величезні штрафи, а й залишитися без прав.

Галицький районний суд Львова наложив штраф у розмірі 17 тисяч гривень на чоловіка, який керував електросамокатом у стані алкогольного сп'яніння у центрі міста. Суд також заборонив йому керувати транспортними засобами на один рік.

Інцидент стався ввечері 24 квітня 2024 року на проспекті Свободи у Львові, як підтверджено в ухвалі, що опублікована в судовому реєстрі.

Чоловік був затриманий за кермування орендованим електросамокатом E-wings у нетверезому стані, а алкотестер виявив у його крові 0,91 проміле алкоголю.

Після інциденту поліція відкрила адміністративні провадження проти водія за керування в стані сп'яніння. Він присутній на судовому засіданні, визнав свою провину.

Суд детально ознайомився з матеріалами справи і прийшов до висновку про винуватість чоловіка. В результаті було винесено рішення про штраф у розмірі 17 тисяч гривень та річну заборону на керування транспортними засобами. Це рішення підлягає апеляції.

Нагадаємо, за деякі порушення правил дорожнього руху водії можуть не лише заплатити величезні штрафи, а й залишитись без прав.

в Україні заборонено водити авто у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння або під дією медичних препаратів, які уповільнюють реакцію водія або знижують його координацію. За таке порушення доведеться сплатити штраф 17 000 грн. Крім цього передбачено позбавлення права керування транспортними засобами на один рік.

У разі повторного порушення протягом наступного року, штраф зростає до 34 000 грн.

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