За некоторые нарушения ПДД водители могут не только заплатить огромные штрафы, но и остаться без прав.

Галицкий районный суд Львова наложил штраф в размере 17 тысяч гривен на мужчину, управлявшего электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения в центре города. Суд запретил ему управлять транспортными средствами на один год.

Инцидент произошел вечером 24 апреля 2024 года на проспекте Свободы во Львове, как подтверждено в решении, опубликованном в судебном реестре.

Мужчина был задержан за управление арендованным электросамокатом E-wings в нетрезвом состоянии, а алкотестер обнаружил в его крови 0,91 промилле алкоголя.

После инцидента полиция открыла административное производство против водителя за управление в состоянии опьянения. Он присутствует на судебном заседании, признал свою вину.

Суд подробно ознакомился с материалами дела и пришел к выводу о виновности мужчины. В результате было вынесено решение о штрафе в размере 17 тысяч гривен и годовой запрет на управление транспортными средствами. Это решение подлежит апелляции.

Напомним, за некоторые нарушения ПДД водители могут не только заплатить огромные штрафы, но и остаться без прав.

в Украине запрещено водить автомобиль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения или под действием медицинских препаратов, которые замедляют реакцию водителя или снижают его координацию. За такое нарушение придется заплатить штраф в 17 000 грн. Кроме этого, предусмотрено лишение права управления транспортными средствами на один год.

В случае повторного нарушения в течение следующего года штраф растет до 34 000 грн.

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