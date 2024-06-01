Деякі українці мають можливість сплачувати за комунальні послуги, зокрема, воду, газ та електроенергію, половину від необхідної суми.

Держава надає підтримку сім'ям з трьома і більше дітьми, пропонуючи значні знижки на комунальні послуги. Пенсійний фонд України повідомляє, що такі родини мають право на 50% знижку на оплату житлово-комунальних послуг, зокрема на газ, електроенергію і воду.

Пільги призначаються на 12 місяців із моменту встановлення права на їх отримання. Умовою для надання пільг є середньомісячний сукупний дохід сім'ї, який за попередні 6 місяців не повинен перевищувати 4220 гривень на кожного члена родини.

Для сімей, що відповідають зазначеним критеріям, передбачена також знижка у 50% на придбання твердого палива, якщо в будинку відсутнє центральне, газове або електричне опалення.

Як отримати пільги?

Нові претенденти на пільгу повинні бути зареєстровані в Реєстрі осіб, які мають право на пільги. Для сімей, інформація про які вже є в Реєстрі, необхідно подати такі документи:

заяву про надання пільг на комунальні послуги або придбання твердого палива;

декларацію про доходи сім'ї;

довідку про наявність пічного опалення для отримання пільги на придбання твердого палива.

Раніше Politeka також писала про те, що українські пенсіонери мають можливість отримати десять окладів пенсії за один раз. Йдеться про представників певних професій.

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