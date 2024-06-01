Некоторые украинцы имеют возможность платить за коммунальные услуги, в частности, воду, газ и электроэнергию, половину от необходимой суммы.

Государство оказывает поддержку семьям с тремя и более детьми, предлагая значительные скидки на коммунальные услуги. Пенсионный фонд Украины сообщает , что такие семьи имеют право на 50% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, в том числе на газ, электроэнергию и воду.

Льготы назначаются на 12 месяцев с момента установления права на их получение. Условием предоставления льгот является среднемесячный совокупный доход семьи, который за предыдущие 6 месяцев не должен превышать 4220 гривен на каждого члена семьи.

Для семей, соответствующих указанным критериям, предусмотрена скидка в 50% на приобретение твердого топлива, если в доме отсутствует центральное, газовое или электрическое отопление.

Как получить льготы?

Новые претенденты на льготу должны быть зарегистрированы в Реестре лиц, имеющих право на льготы. Для семей, информация о которых уже есть в Реестре, необходимо представить следующие документы:

заявление о предоставлении льгот на коммунальные услуги или приобретение твердого топлива;

право на доходы семьи;

справку о наличии печного отопления для получения льготы на приобретение твердого топлива.

Ранее Politeka также писала о том, что у украинских пенсионеров есть возможность получить десять окладов пенсии за один раз. Речь идет о представителях определенных профессий.

Последние новости Украины:

Цена на газ: в "Нафтогазе" объявили, сколько нужно платить с 1 апреля

Тариф на газ вырастет с апреля, но не у всех: какие цены установлены в украинских компаниях

Одноразовая денежная помощь 5000 гривен: кто из украинцев может ее получить