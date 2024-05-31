Не всім пенсіонерам в Україні підвищено пенсійні виплати у зв'язку з весняною індексацією - деякі гроші не отримали.

В Україні не всім пенсіонерам підвищили виплати у зв'язку з весняною індексацією. Є категорії пенсіонерів, чиї виплати залишаються незмінними, незважаючи на індексацію.

Зокрема, згідно із законодавством, деякі пенсіонери не можуть претендувати на індексацію виплат. Насамперед, це стосується осіб, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років, оскільки їхні пенсії вже враховують останні економічні зміни.

До цієї категорії належать також пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію, оскільки держава вже підвищує їхні доплати до пенсійного мінімуму, а також особи з високими пенсіями.

Варто зазначити, що індексація пенсій є важливим засобом підтримки фінансового добробуту пенсіонерів, допомагаючи їм адаптуватися до змін в економіці.

Попри це, такі пенсіонери можуть розраховувати на надбавку на момент досягнення 70-річчя. Така доплата нараховується автоматично, у місяць, коли особа досягає визначеного віку. Розмір цієї надбавки зростає з часом. Її сума становить від 300 до 570 гривень залежно від віку. зроби хороший рерайт цього тексту

У березні 2024 року було проведено індексацію пенсій для близько 10 мільйонів українців. Весняне підвищення пенсій здійснювалося з коефіцієнтом 1,079, що призвело до збільшення виплат майже на 8%. Мінімальне підвищення пенсії склало 100 гривень, а максимальне – 1577 гривень.

Джерело: 24Канал

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