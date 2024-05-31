Не всем пенсионерам в Украине повышены пенсионные выплаты в связи с весенней индексацией – некоторые деньги не получили.

В Украине не всем пенсионерам повысили выплаты по весенней индексации. Есть категории пенсионеров, выплаты которых остаются неизменными, несмотря на индексацию.

В частности, согласно законодательству некоторые пенсионеры не могут претендовать на индексацию выплат. В первую очередь, это касается лиц, которые вышли на пенсию за последние три года, поскольку их пенсии уже учитывают последние экономические изменения.

К этой категории относятся также пенсионеры, получающие минимальную пенсию, поскольку государство уже повышает их доплаты к пенсионному минимуму, а также лица с высокими пенсиями.

Следует отметить, что индексация пенсий является важным средством поддержки финансового благосостояния пенсионеров, помогая им адаптироваться к изменениям в экономике.

Несмотря на это, такие пенсионеры могут рассчитывать на прибавку к моменту достижения 70-летия. Такая доплата начисляется автоматически в месяц, когда лицо достигает определенного возраста. Размер этой надбавки растет с течением времени. Ее сумма составляет от 300 до 570 гривен в зависимости от возраста. сделай хороший рерайт этого текста

В марте 2024 года была проведена индексация пенсий для около 10 миллионов украинцев. Весеннее повышение пенсий производилось с коэффициентом 1,079, что привело к увеличению выплат почти на 8%. Минимальное повышение пенсии составило 100 гривен, а максимальное – 1577 гривен.

Источник: 24Канал

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