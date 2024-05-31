Для виходу на пенсію у 60 років потрібна така мінімальна кількість років трудового стажу, але іноді з цим виникають проблеми.

Страховий стаж є основним фактором, що визначає право громадянина на отримання пенсії та її розмір. Однак багато громадян скаржаться, що деякі роки роботи не були зараховані до стажу.

У Пенсійному фонді пояснили, чому це може статися.

"У випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження стажу обов’язково приймаються дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування", – роз'яснили у ПФУ.

Отже, стаж можуть не зарахувати у таких випадках:

якщо в трудовій книжці немає запису про певний період роботи;

якщо запис у трудовій книжці зроблено неточно або з фактологічними помилками.

Проте, якщо в державному Реєстрі застрахованих осіб є відомості про спірний період роботи, то такий стаж буде зараховано. Однак ці дані можуть бути відсутніми і в електронному реєстрі, особливо щодо періодів до 2000 року, коли реєстру ще не існувало.

У такому випадку, якщо людина зможе надати докази того, що вона працювала в спірний період, то проблему буде вирішено, і цей період буде зараховано до страхового стажу. Якщо ж такі докази не будуть представлені, тривалість страхового стажу буде меншою.

Водночас, Пенсійний фонд України нагадує, що для виходу на пенсію у 60 років необхідна така мінімальна кількість років трудового стажу:

у 2024 році – 31 рік;

у 2025 році – 32 роки;

у 2026 році – 33 роки;

у 2027 році – 34 роки;

у 2028 році – 35 років.

Після 2028 року збільшення тривалості мінімального стажу не передбачено, принаймні на даний момент.

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