Для выхода на пенсию в 60 лет необходимо такое минимальное количество лет трудового стажа, но иногда с этим возникают проблемы.

Страховой стаж является основным фактором, определяющим право гражданина на получение пенсии и ее размер. Однако многие граждане жалуются, что некоторые годы работы не были отнесены к стажу.

В Пенсионном фонде объяснили, почему это может произойти.

"В случаях, когда в трудовой книжке отсутствуют необходимые записи или содержатся неправильные или неточные записи о периодах работы, для подтверждения стажа обязательно принимаются данные, имеющиеся в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования", – пояснили в ПФУ.

Следовательно, стаж могут не засчитать в следующих случаях:

если в трудовой книжке нет записи об определенном периоде работы;

если запись в трудовой книжке сделана неточно или с фактологическими ошибками.

Однако если в государственном Реестре застрахованных лиц есть сведения о спорном периоде работы, то такой стаж будет засчитан. Однако эти данные могут отсутствовать и в электронном реестре, особенно по периодам до 2000 года, когда реестра еще не существовало.

В таком случае, если человек сможет предоставить доказательства того, что он работал в спорный период, то проблема будет решена, и этот период будет отнесен к страховому стажу. Если такие доказательства не будут представлены, продолжительность страхового стажа будет меньше.

В то же время Пенсионный фонд Украины напоминает, что для выхода на пенсию в 60 лет необходимо такое минимальное количество лет трудового стажа:

в 2024 году – 31 год;

в 2025 году – 32 года;

в 2026 году – 33 года;

в 2027 году – 34 года;

в 2028 году – 35 лет.

После 2028 года увеличение продолжительности минимального стажа не предусмотрено, по крайней мере, на данный момент.

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