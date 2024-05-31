Заявки на отримання грошової допомоги прийматимуться з 25 червня до 15 липня 2024 року в онлайн-форматі на сайті організації.

Благодійна організація "Благодійний фонд імені Олени Миколаївни Борщ" виплачуватиме студентам технічних спеціальностей грошову допомогу у вигляді стипендії розміром 8 тисяч гривень. Про це йдеться на сайті організації.

Як зазначено на сайті організації, ця стипендія передбачена для студентів технічних спеціальностей, які мешкають на підконтрольній Україні території, мають скрутне фінансове становище та продовжують навчання у вищих навчальних закладах України. Допомога надходитиме щомісяця.

Стипендія має певні умови для нарахування:

Надається лише найкращим студентам 1-4 курсів технічних спеціальностей. Враховуються особисті обставини студента. Кількість стипендій обмежена.

Заявки на отримання допомоги прийматимуться з 25 червня до 15 липня 2024 року в онлайн-форматі на сайті організації.

Нагадаємо, що громадяни України можуть отримати одноразову допомогу на лікування та реабілітацію. Цю допомогу надають органи місцевого самоврядування, а максимальний її розмір складає 10 тисяч гривень.

Розмір одноразової матеріальної допомоги на лікування варіюється від 450 до 10 000 гривень і визначається органами місцевого самоврядування.

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