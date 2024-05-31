Благотворительная организация "Благотворительный фонд имени Елены Николаевны Борщ" будет выплачивать студентам технических специальностей денежную помощь в виде стипендии в размере 8 тысяч гривен. Об этом идет речь на сайте организации.

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Как отмечено на сайте организации, эта стипендия предусмотрена для студентов технических специальностей, проживающих на подконтрольной Украине территории, имеют тяжелое финансовое положение и продолжают обучение в высших учебных заведениях Украины. Помощь будет поступать ежемесячно.

Стипендия имеет определенные условия для начисления:

  1. Предоставляется только лучшим студентам 1-4 курса технических специальностей.
  2. Учитываются личные происшествия студента.
  3. Количество стипендий ограничено.

Заявки на получение помощи будут приниматься с 25 июня по 15 июля 2024 г. в онлайн-формате на сайте организации.

деньги

Напомним, что граждане Украины могут получить единовременную помощь на лечение и реабилитацию. Эту помощь оказывают органы местного самоуправления, а максимальный ее размер составляет 10 тысяч гривен.

Размер единовременного материального пособия на лечение варьируется от 450 до 10 000 гривен и определяется органами местного самоуправления.

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