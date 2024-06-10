Багато людей вважають, що виростити орхідею важко, але зовнішність може бути оманливою, забезпечте їй правильний догляд і вона доведе, що ви помилялися!

Вашій орхідеї знадобиться гарне розсіяне світло цілий рік - вона не зацвіте, якщо вирощувати її в густій ​​тіні.

При посадці орхідеї виконайте такі дії:

Вибирайте горщик із гарним дренажем. Найкраще підійде "щільне" прилягання - горщик повинен просто зручно утримувати коріння.

Цимбідіуми та інші наземні рослини добре ростуть у суміші орхідей вищої якості, що складається з дрібної та середньої крихти соснової кори (5–8 мм), великого промитого річкового піску або перліту та кокосового волокна.

Суміш повинна надійно утримувати коріння і утримувати достатньо води, щоб коріння залишалося вологим, а надлишок води міг вільно стікати.

Як пересадити орхідеї?

Коли орхідея переросла свій горщик, її можна пересадити в середині весни після закінчення цвітіння:

Видаліть орхідею з існуючого контейнера.

У орхідеї м'ясисте коріння, яке гниє, якщо воно надто вологе, тому поливайте рослину обережно. Життєво важливо, щоб зайва вода вільно стікала з горщика.

У теплу пору року поливайте рослину так часто, як необхідно, щоб вона ніколи не висихала.

Суміші для орхідей преміум-класу містять достатньо добрив терміном до шести місяців з моменту посадки в горщик.

Як і коли обрізати орхідею?

Квіткові горщики можна перенести до житлових приміщень на відкритому повітрі, щоб ними можна було милуватися.

Як тільки квіти орхідеї обпадуть, акуратно зріжте з рослин гілки, що залишилися гострим секатором.

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