Вашій орхідеї знадобиться гарне розсіяне світло цілий рік - вона не зацвіте, якщо вирощувати її в густій тіні.
При посадці орхідеї виконайте такі дії:
Вибирайте горщик із гарним дренажем. Найкраще підійде "щільне" прилягання - горщик повинен просто зручно утримувати коріння.
Цимбідіуми та інші наземні рослини добре ростуть у суміші орхідей вищої якості, що складається з дрібної та середньої крихти соснової кори (5–8 мм), великого промитого річкового піску або перліту та кокосового волокна.
Суміш повинна надійно утримувати коріння і утримувати достатньо води, щоб коріння залишалося вологим, а надлишок води міг вільно стікати.
Як пересадити орхідеї?
Коли орхідея переросла свій горщик, її можна пересадити в середині весни після закінчення цвітіння:
Видаліть орхідею з існуючого контейнера.
У орхідеї м'ясисте коріння, яке гниє, якщо воно надто вологе, тому поливайте рослину обережно. Життєво важливо, щоб зайва вода вільно стікала з горщика.
У теплу пору року поливайте рослину так часто, як необхідно, щоб вона ніколи не висихала.
Суміші для орхідей преміум-класу містять достатньо добрив терміном до шести місяців з моменту посадки в горщик.
Як і коли обрізати орхідею?
Квіткові горщики можна перенести до житлових приміщень на відкритому повітрі, щоб ними можна було милуватися.
Як тільки квіти орхідеї обпадуть, акуратно зріжте з рослин гілки, що залишилися гострим секатором.
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