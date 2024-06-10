Многие люди считают, что вырастить орхидею трудно, но внешность может быть обманчивой, обеспечьте ей правильный уход, и она докажет, что вы ошибались!

Вашей орхидее потребуется хороший рассеянный свет круглый год – она не зацветет, если выращивать ее в густой тени.

При посадке орхидеи выполните следующие действия:

Выбирайте горшок с хорошим дренажем. Лучше всего подойдет «плотное» прилегание — горшок должен просто удобно удерживать корни.

Цимбидиумы и другие наземные растения хорошо растут в смеси орхидей высшего качества, состоящей из мелкой и средней крошки сосновой коры (5–8 мм), крупного промытого речного песка или перлита и кокосового волокна.

Смесь должна надежно удерживать корни и удерживать достаточно воды, чтобы корни оставались влажными, а избыток воды мог свободно стекать.

Как пересадить орхидеи?

Когда орхидея переросла свой горшок, ее можно пересадить в середине весны после окончания цветения:

Удалите орхидею из существующего контейнера.

У орхидеи мясистые корни, которые гниют, если они слишком влажные, поэтому поливайте растение осторожно. Жизненно важно, чтобы лишняя вода свободно стекала из дна горшка.

В теплое время года поливайте растение так часто, как необходимо, чтобы оно никогда не высыхало.

Смеси для орхидей премиум-класса содержат достаточно удобрений на срок до шести месяцев с момента посадки в горшок.

Как и когда обрезать орхидею?

Цветочные горшки можно перенести в жилые помещения на открытом воздухе, чтобы ими можно было любоваться.

Как только цветы орхидеи опадут, аккуратно срежьте с растений оставшиеся ветви острым секатором.

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