Вашей орхидее потребуется хороший рассеянный свет круглый год – она не зацветет, если выращивать ее в густой тени.
При посадке орхидеи выполните следующие действия:
Выбирайте горшок с хорошим дренажем. Лучше всего подойдет «плотное» прилегание — горшок должен просто удобно удерживать корни.
Цимбидиумы и другие наземные растения хорошо растут в смеси орхидей высшего качества, состоящей из мелкой и средней крошки сосновой коры (5–8 мм), крупного промытого речного песка или перлита и кокосового волокна.
Смесь должна надежно удерживать корни и удерживать достаточно воды, чтобы корни оставались влажными, а избыток воды мог свободно стекать.
Как пересадить орхидеи?
Когда орхидея переросла свой горшок, ее можно пересадить в середине весны после окончания цветения:
Удалите орхидею из существующего контейнера.
У орхидеи мясистые корни, которые гниют, если они слишком влажные, поэтому поливайте растение осторожно. Жизненно важно, чтобы лишняя вода свободно стекала из дна горшка.
В теплое время года поливайте растение так часто, как необходимо, чтобы оно никогда не высыхало.
Смеси для орхидей премиум-класса содержат достаточно удобрений на срок до шести месяцев с момента посадки в горшок.
Как и когда обрезать орхидею?
Цветочные горшки можно перенести в жилые помещения на открытом воздухе, чтобы ими можно было любоваться.
Как только цветы орхидеи опадут, аккуратно срежьте с растений оставшиеся ветви острым секатором.
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